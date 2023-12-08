Ипотечный брокер Ракута предрек снижение цен на «вторичку» на 20-30%
После ужесточения условий кредитования цены на вторичную недвижимость упадут на 20-30%, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
Эксперт полагает, что в условиях высоких ставок по кредитам многие покупатели откажутся брать ипотеку. При этом Ракута считает, что на ближайшем заседании Центробанк вновь поднимет ключевую ставку.
Аналитик предположил, что число покупателей на рынке недвижимости станет значительно меньше, поэтому продавцы будут готовы давать хорошие скидки.
«На 20% легко, а если это срочная продажа, то 30% можно сторговать точно», - резюмировал Ракута.
Центробанк 27 октября повысил ключевую ставку до 15% годовых. Крупные российские банки подняли ставки по ипотеке выше 16%, напоминает «Радиоточка НСН».
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