Ипотечный брокер предрек подорожание аренды в России до 10%

Причинами роста стоимости арендного жилья эксперт назвал повышение ключевой ставки до 16% и сильно выросшие ставки по ипотечным кредитам, некоторые из которых доходят до 25%.

По мнению Ракуты, в марте аренда однокомнатных квартир и студий может подорожать в пределах 10% по сравнению с февралем. При этом аналитик полагает, что снимать жилье в текущих условиях все равно выгоднее, чем покупать, пишет «Газета.Ru».

По данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в России в феврале составила 25 тысяч рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

