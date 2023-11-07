Ипотечное «затишье»: Цены на недвижимость в России упадут на 10%
Стоимость жилья будет зависеть от региональной специфики: где рынок перегрет сильнее, там цена будет уменьшаться больше, объяснил в эфире НСН Денис Бутовичев.
Цены на недвижимость в России скоро начнут постепенно «сползать», следует ожидать их снижения до 10%, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН.
Покупка квартиры в ипотеку может стать роскошью для россиян в 2024 году. Все из-за повышения ключевой ставки до 15%. Более высокая ставка — это больший ежемесячный платеж и более высокие требования к уровню дохода, объясняют эксперты. При этом увеличивается и сама стоимость жилья. Бутовичев считает, что затишье на рынке недвижимости уже началось.
«Следует ожидать затишья, оно неминуемо следует из повышения ключевой ставки. При этом затишье уже началось. Весь этот ажиотажный спрос по старым ставкам уже реализовался. Затишье повлияет на цены, потому что 80% сделок совершается с привлечением кредитных средств. Из них значительная часть с привлечением кредитных средств по льготным ипотечным программам. Но более половины ипотек происходят по обычным условиям. По этой причине, по сути, спрос может уменьшиться до 40%. Будет постепенное сползание цен. В текущей ситуации снижение будет 10%, как уже было год назад… После ажиотажа летом 2022 года цена сползала», - сказал Бутовичев.
Он также отметил, что цены будут зависеть от региональной специфики: где рынок «перегрет» сильнее, там цена будет уменьшаться больше.
«Рынок недвижимости всегда реагирует с запозданием, он очень инертный. Люди зачастую вместо того, чтобы продать по заниженной цене, просто будут снимать с продажи квартиры и ждать нового периода активности. При этом цены будут зависеть от региональной специфики: где рынок перегрет сильнее, цена будет уменьшаться больше. Такой рынок, как московский, не будет сильно колебаться, потому что он насыщенный и в целом сбалансированный», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 3 ноября, Сбербанк повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках на 1,4 п.п., минимальная теперь составляет 15,6%. При этом в кредитной организации уточнили, что по программам с господдержкой ставки не меняются. Так, минимальная ставка по программе «Господдержка» составляет от 8%, по «Семейной ипотеке» — от 6%, передает «Радиоточка НСН».
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