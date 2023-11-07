Ипотечное «затишье»: Цены на недвижимость в России упадут на 10%

Цены на недвижимость в России скоро начнут постепенно «сползать», следует ожидать их снижения до 10%, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН.

Покупка квартиры в ипотеку может стать роскошью для россиян в 2024 году. Все из-за повышения ключевой ставки до 15%. Более высокая ставка — это больший ежемесячный платеж и более высокие требования к уровню дохода, объясняют эксперты. При этом увеличивается и сама стоимость жилья. Бутовичев считает, что затишье на рынке недвижимости уже началось.