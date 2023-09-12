Инвесторам предложили построить на Калужском шоссе спорткомплекс

Власти Москвы выставили на торги по аренде земельный участок площадью более четырех гектаров под строительство спорткомплекса с картодромом. Об этом заявил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

С победителем торгов будет подписан договор сроком на восемь лет и восемь месяцев. Инвестор сможет построить спортивный комплекс, а годовой размер арендной платы определится во время торгов. Заявку на участие в аукционе можно будет подать до 18 сентября.

Участок находится на Калужском шоссе в поселении Вороновском. Общая площадь возводимого объекта может достигать 21,7 тысячи квадратных метров, высота – 20 метров.

Торги пройдут в четверг, 21 сентября, на электронной торговой площадке «Росэлторг», заявку нужно подать до 18 сентября.

