Интерес к покупке новостройки в Москве за год вырос на 33%

Количество запросов на покупку квартиры в новостройках Москвы увеличилось на 33% по сравнению с февралем 2023 года. В то же время эксперты указали на снижение интереса к первичной недвижимости в некоторых других городах-миллионниках.

Что касается предложения, то его объем за год увеличился на 40%. Наибольший рост показал сегмент квартир-студий, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Ранее Центробанк сообщил о существенном снижении активности на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотеки, передает «Радиоточка НСН».

