Интерес к покупке новостройки в Москве за год вырос на 33%

По итогам прошлого года спрос на первичную недвижимость Москвы увеличился на треть, свидетельствуют данные сервиса «Авито Недвижимость».

Продажи новостроек в Москве в январе 2024 года упали на 8%

Количество запросов на покупку квартиры в новостройках Москвы увеличилось на 33% по сравнению с февралем 2023 года. В то же время эксперты указали на снижение интереса к первичной недвижимости в некоторых других городах-миллионниках.

Что касается предложения, то его объем за год увеличился на 40%. Наибольший рост показал сегмент квартир-студий, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Ранее Центробанк сообщил о существенном снижении активности на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотеки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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