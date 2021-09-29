«Ингосстрах» выявил ТОП-3 риска для владельцев частных домов

Страховая компания «Ингосстрах» выявила наиболее часто реализуемые риски для владельцев загородных домов, проанализировав выплаты по страхованию имущества физических лиц в первом полугодии 2021 года.

Так, первое место по объему выплат занимает риск короткого замыкания – на него пришлось 74,9% выплат по убыткам. Еще 6,6% выплат пришлось на повреждения водой, а доля выплат по убыткам от противоправных действий третьих лиц составила 6,5%.

Начальник отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ СПАО «Ингосстрах» Николай Цветницкий отметил, что в последнее время особое место среди самых распространенных случаев выплат занимает риск стихийного бедствия: с каждым годом в разных регионах жители все чаще сталкиваются с такими природными катаклизмами как ураган, наводнение или сильный град.

«Наши страхователи проявляют ответственный подход к защите своего имущества, оформляя полисы с широким покрытием, включающим большой перечень рисков», - добавил он.

Как показало исследование, всего за этот период выплаты по данному направлению составили 331,8 миллиона рублей, что на 74,9 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

Самым крупным возмещением стал убыток в 22 миллиона рублей: страховой случай произошел по причине короткого замыкания.

Аналитики компании также назвали ТОП-3 российских региона, жители которых чаще всего заявляли страховые случаи, связанные с загородными домами: лидером стала Москва (30% от всех заявленных убытков), на втором месте – Нижегородская область (9%), на третьем - Вологодская область (8%).

