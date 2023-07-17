«Индекс страха»: В отрасли назвали причину роста цен на квартиры в России

Практически на 2% выросла цена на 1 кв. м в новостройках России за последние две недели, пишет газета «Известия». Ирина Радченко выразила мнение, что квартиры будут дорожать до тех пор, пока не стабилизируется рубль.

«Главная причина – катастрофический обвал рубля. Граждане, у которых были какие-то рублевые накопления, повытаскивали все свои сбережения и вложили их в недвижимость. Вторички пользуются не меньшим спросом, чем новостройки. Это экстренная мера граждан по спасению своих сбережений. Как долго это будет продолжаться? Столько, сколько будет обваливаться рубль. Если рубль все-таки откатится назад и не будет скакать хотя бы пару месяцев, то люди успокоятся, а рынок недвижимости стабилизируется», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, люди начали скупать недвижимость, чтобы сохранить свои рублевые сбережения.

«Больше всего договоров заключается на вторичке. Вторичный рынок жилья обходит новостройки чуть ли не на 40%. Сейчас цены выросли из-за индекса страха. Люди покупают жилье не потому, что им нужно улучшать жилищные условия, а для того, чтобы сохранить деньги. Я считаю, что в связи с такой ситуацией нельзя радоваться застройщикам, банкирам. Это пиррова победа. Ничего хорошего в этом не вижу», - отметила эксперт.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что с начала 2023 года себестоимость ремонта в России увеличилась почти на 11% из-за логистических сложностей и девальвации рубля, а во второй половине года цены могут вырасти еще на 10–15%, передает «Радиоточка НСН».

