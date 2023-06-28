«Квартиры подешевеют»: Экономист назвал последствия грядущего повышения ставки ЦБ

В случае повышения ЦБ ключевой ставки банки начнут выдавать населению меньше кредитов, а цены на недвижимость в России просядут, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин сообщил журналистам, что на предстоящем заседании совета директоров Банка России после длительного периода могут повысить ключевую ставку. Он напомнил, что ключевая ставка неизменна с сентября прошлого года. По словам Голубовского, Центробанк действительно поднимет ставку, так как ориентируется на повышение показателей инфляции и рост цен.