«Квартиры подешевеют»: Экономист назвал последствия грядущего повышения ставки ЦБ
Дмитрий Голубовский в эфире НСН также призвал прекратить раздачу кредитов всем подряд.
В случае повышения ЦБ ключевой ставки банки начнут выдавать населению меньше кредитов, а цены на недвижимость в России просядут, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин сообщил журналистам, что на предстоящем заседании совета директоров Банка России после длительного периода могут повысить ключевую ставку. Он напомнил, что ключевая ставка неизменна с сентября прошлого года. По словам Голубовского, Центробанк действительно поднимет ставку, так как ориентируется на повышение показателей инфляции и рост цен.
«Но есть нюанс: рост ключевой ставки приведет к росту росту стоимости заимствований для конечных заемщиков. То есть стоимость денег вырастет, и это абсолютно логично. Потому что в последнее время у нас наблюдался финиш кредитного бума. Когда банки начинают завлекать недобросовестным маркетингом людей брать кредиты… Долгое время этой ярко выраженной практики не было – она стала разгоняться в последний квартал. Это явный признак того, что хорошие заемщики кончились. Поскольку у нас кредитование – циклические процессы, эти циклы всегда заканчиваются тем, что кредиты раздают кому попало. Это надо прекращать. А прекратить это можно только ростом стоимости. Если на рынках появляется более рисковый долг, то ставка будет подрастать. Это логика чисто финансовая», - сказал Голубовский.
Повышение ключевой ставки приведет к снижению ипотечного кредитования, считает собеседник.
«Поэтому у нас, скорее всего, будет некий спад на рынке кредитования во втором полугодии, что приведет, в том числе, к охлаждению рынка недвижимости. Какие-то цены на квартиру просядут. Потому что у нас еще ипотечный бум продолжается. Но с этим банкетом надо закончить, его немного приземлить, чтобы потом продолжать. Это же не может быть банкет без перерывов», - заключил он.
Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала законодательно запретить банкам прятать реальные ставки по кредитам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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