Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на вторичное жилье

Как отметил зампред правительства, такой сценарий возможен, если в результате мониторинга будет зафиксирована нехватка уже существующих мер господдержки рынка жилья, пишет РИА ФАН.

Хуснуллин отметил, что первичный и вторичный рынки недвижимости взаимосвязаны: люди часто покупают квартиры в новостройках, продавая другое жилье, указывает телеканал «360». В прошлом году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках в среднем по стране составил 27%, из чего следует, что граждане в основном улучшали жилищные условия.

«Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», — подчеркнул вице-премьер.

