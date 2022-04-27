Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на вторичное жилье
Льготную ипотеку в России могут распространить на рынок вторичного жилья. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с РБК.
Как отметил зампред правительства, такой сценарий возможен, если в результате мониторинга будет зафиксирована нехватка уже существующих мер господдержки рынка жилья, пишет РИА ФАН.
Хуснуллин отметил, что первичный и вторичный рынки недвижимости взаимосвязаны: люди часто покупают квартиры в новостройках, продавая другое жилье, указывает телеканал «360». В прошлом году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках в среднем по стране составил 27%, из чего следует, что граждане в основном улучшали жилищные условия.
«Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», — подчеркнул вице-премьер.
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