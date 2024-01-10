Группа Аквилон увеличила портфель московских проектов в 2,6 раза

Актуальный портфель московских комплексов Группы Аквилон на стадии строительства и проектирования в 2023 году вырос в 2,6 раза по сравнению 2022 годом. На сегодняшний день в активе компании находится около 459 тыс. кв. м недвижимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы федерального девелопера.

В частности, в прошлом году земельный банк компании расширился благодаря подписанию с правительством Москвы договора о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Выхино». Портфель перспективных проектов пополнили участок под КРТ на Теплом стане и площадка в Жуковском проезде.

«Мы всегда ставим перед собой амбициозные цели и идем к их осуществлению планомерно, придерживаясь стратегии устойчивого развития. Каждый наш новый участок или объект —результат вдумчивых кропотливых расчетов финансовой модели и рентабельности будущего проекта», — заявил генеральный директор Группы Аквилон Москва Дмитрий Рогатых.

Сейчас девелопер строит в столице более 280 тыс. кв. м недвижимости. Работы нулевого цикла идут в первой очереди дебютного московского проекта бизнес-класса Группы Аквилон — INDY Towers в Хорошевском районе.

В декабре компания также получила разрешение на строительство многофункционального комплекса «Аквилон SIGNAL» на 1699 апартаментов в рамках ТПУ «Владыкино».

Одновременно подходит к завершению строительство второй очереди «Аквилон Митино», включающей коммерческий детский сад на 90 мест, и первого этапа «Аквилон BESIDE» на Рязанском проспекте.

