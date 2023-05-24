Госуслуги в сфере строительства с помощью цифровых паспортов начнут оказывать до конца года
Столичные власти до конца года введут уникальные идентификационные номера (УИН) в сфере строительства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На сегодняшний день уже сформирован реестр, в котором хранятся данные 43 тысяч цифровых паспортов, отметил он. Документы содержат информацию о планируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию объектах.
Нововведение позволит упростить бюрократические процедуры как для застройщиков, так и для органов власти.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что цифровые паспорта и УИН уже эффективно применяются при закупках на проектирование и строительство городских объектов.
К осени на портале правительства Москвы также будут запущены услуги подачи извещения о начале строительно-монтажных работ и подача уведомления о проведении земляных работ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru