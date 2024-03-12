Госдума поддержала законопроект о запрете посуточной сдачи жилья без счетчиков

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий россиянам посуточно сдавать квартиры без счетчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Посуточную аренду разрешат только при согласии соседей

Инициатива закрепит статус посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей, а также правил содержания общего имущества. Она была внесена в Госдуму в сентябре 2023 года.

По словам первого заместителя главы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, при принятии законопроекта за шум и порчу имущества будут нести ответственность не только посуточные жильцы, но и собственник.

Ранее сообщалось, что стоимость аренды жилья в крупных российских городах увеличилась в среднем на 25% за последний год. Значительнее всего подорожали арендные однушки в Нижнем Новгороде (на 28%), Челябинске (26,4%), Тюмени (22,7%), Волгограде (21,3%) и Ростове-на-Дону (17,6%), передает «Радиоточка НСН».


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