Городские вокзалы станут новыми точками развития для Москвы

На конференции «Ключевые векторы развития строительной отрасли в 2024 году» обсуждался потенциал территорий рядом с городскими вокзалами и другими крупными транспортным объектами.

Эксперты пришли к выводу, что большие возможности для развития транспортного каркаса города содержатся в инфраструктуре городских вокзалов. Современные вокзалы должны быть удобными и доступными для всех, в них должны быть лифты, закрытые переходы, в них должна быть понятная система навигации. Это позволяет быстро совершать пересадки на другие виды транспорта.

«Сейчас скорректировались тенденции городского развития, у жителей возросла потребность в доступной, разнообразной и комфортной инфраструктуре. Поэтому именно на пространстве вокруг городских вокзалов сосредоточен особый интерес инвесторов. Речь идет о возможности строительства офисных зданий, торговых центров и прочей деловой и социальной недвижимости», — заявил исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Павел Дудулин.

Он привел в пример городской вокзал Петровско-Разумовская, проект которого включает более 175 тыс. кв. м недвижимости. Уже на этой неделе должны назвать инвестора, который одержал победу в конкурсе на право застройки объекта.

По словам, Дудулина, жители получат новый целостный инфраструктурный комплекс, который не только свяжет три района и сформирует мощный транспортный каркас, но и станет местом для работы и отдыха. Всего по плану здесь появится более 3,5 тысяч рабочих мест.

