Город выставил на продажу участки под ИЖС в Новой Москве

На городские торги выставлены семь земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Троицком административном округе. Как сообщили в Департаменте по конкурентной политике Москвы, площадь лотов варьируется от 10 до 19 соток. На них новые владельцы смогут построить дома площадью от 400 до 765 квадратных метров и высотой до трёх этажей.

«Город продолжает реализацию участков под строительство частных домов на электронных торгах. Например, до 18 марта можно подать заявки на участие в открытых аукционах по продаже семи участков в Троицком округе. Онлайн-аукционы пройдут 21 марта. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись», – рассказали в Департаменте.

Больше всего лотов реализуют в Вороновском поселении. Там на торги выставлено пять участков. Ещё по одному можно приобрести в Роговском и Красной Пахре. Все они имеют транспортную доступность, а в границах поселений есть необходимая инфраструктура: школы и детские сады, больницы, магазины, заведения общественного питания и предприятия сферы услуг.

В Департаменте также напомнили, что столица постоянно выставляет на торги различное имущество. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» можно найти всю необходимую информацию о лотах: фотографии, документацию, условия и форму реализации. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома, так как вся процедура проходит онлайн.

