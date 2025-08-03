Оперштаб: Пожар на нефтебазе в Сочи локализован

По данным источника 3 августа в 06:05 пожарные полностью ликвидировали горение в одном из резервуаров, а в 07:30 утра его удалось локализовать во втором.

Ранее RT сообщил, что из-за падения обломков БПЛА ВСУ произошло возгорание резервуара с топливом на НПЗ в Адлерском районе. Известно, что при падении обломков беспилотника загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров, после чего пламя перекинулось на другой резервуар. Общая площадь возгорания составила 362 квадратных метра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».