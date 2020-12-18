«Галс» построит новый бизнес-центр в Москве с физкультурно-оздоровительным комплексом
ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») построит новый бизнес-центр на Дубининской улице в Москве. Он будет соответствовать всем современным требованиям и нуждам компаний-арендаторов.
Строительство уже одобрила Градостроительно-земельная комиссия столицы.
Общая площадь бизнес-центра составит порядка 106 тыс. кв. метров, более половины из которых будут отведены под офисы. Также на территории объекта планируется построить торговые объекты, паркинг и физкультурно-оздоровительный комплекс.
«Развитие коммерческой недвижимости - одно из приоритетных направлений работы компании», - заявил президент «Галс-Девелопмент», член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы» Виктор Адамов.
Портфель коммерческой недвижимости ГК «Галс» насчитывает более 600 тыс. кв. метров, в том числе бизнес-центры премиального уровня «Искра-Парк» и Skylight, «Даниловский Форт», «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге.
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