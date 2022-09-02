ФОК с бассейном откроют в московском районе Раменки
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в одном из самых благоустроенных и зелёных районов столицы, Раменках, на месте сноса существовавшего с 1989 года здания спортивно-оздоровительного комплекса «Раменки».
«В настоящий момент уже выполнено устройство ферм в зоне бассейна, а также завершены монолитные работы по возведению 2-го этажа, строители приступили к армированию стен и колонн 3-го этажа», - рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, основные строительно-монтажные работы на объекте завершатся в 2023 году.
Четырехэтажный комплекс займет площадь почти в 6 тысяч квадратных метров. Помимо бассейна в нём предусмотрены игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса, буфет. В спорткомплексе смогут одновременно заниматься 180 человек.
Как отметил глава Департамента строительства, строительство спортивных объектов позволило более чем в два раза увеличить число горожан, занимающихся спортом.
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