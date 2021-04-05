В Сбербанке спрогнозировали снижение темпов роста цен на жилье

Темпы роста на жилую недвижимость в России будут понемногу снижаться. Таким прогнозом поделился вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности, глава совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин.

«Пока льготная ипотека работает, она будет, конечно поддерживать рынок, но, наверное, темпы роста будут понемногу снижаться, и рынок будет искать новый баланс. Мы за стабилизацию и спокойный рост, потому что он не позволяет формирование опасных "пузырей"», — рассказал Рацин в интервью РИА Новости.

Как отметил эксперт, помимо запущенной в 2020 году льготной ипотеки под 6,5%, продленной до 1 июля текущего года, российский рынок жилья поддерживали и другие факторы. В частности, на него повлияла ситуация с рублем и недостаточная обеспеченность россиян квадратными метрами.

По словам Рацина, девальвация национальной валюты отразилась на росте спроса на недвижимость, так как последняя «всегда воспринималась как защитный актив». Последующий рост цен на жилье стал обычной реакцией рынка, считает эксперт.

