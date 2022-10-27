Эксперты рассказали о выгодах траншевой ипотеки
Застройщики стали предлагать россиянам новую, траншевую ипотеку, которая выдается по частям и позволяет существенно снизить платежи в первые годы, сообщает NEWS.ru.
Схема новой ипотеки достаточно проста. Кредит выдаётся гражданину частями, у каждой из которых разная ставка. Первая часть траншевой ипотеки, как правило, выходит минимальной и выдаётся на период строительства дома.
В итоге, в течение первого года или до заселения гражданин может платить вплоть до одного рубля в месяц, а основной кредит по второй части транша - уже после новоселья.
Финансовый эксперт Алексей Кричевский отметил, что траншевая ипотека позволяет гражданам не платить «в воздух», то есть и за съёмное жилье, и за ипотечное. Также, по его словам, она заставляет застройщика закончить стройку в срок и получить транш из банка на эскроу-счёт.
«В большинстве случаев до ввода дома в эксплуатацию покупатель платит всего один рубль в месяц и это может продолжаться до трёх лет, что сильно сократит переплату по кредиту. А если эти три года ещё и откладывать деньги, то при получении второго транша можно направить их на досрочное погашение», - добавила замруководителя ипотечного департамента агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Решетникова.
Ранее в компании Frank RG заявили, что в России средний размер кредита на покупку жилья на первичном рынке увеличился за год более чем на 50% — до 5,9 млн рублей, сообщает RT.
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