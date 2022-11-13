Эксперты назвали срок окончания акций на продажу квартир в новостройках

Так, по данным экспертов, за третий квартал 2022-го продажи упали на 25–35% в денежном выражении (по сравнению с тем же периодом 2021 года), и на 20–25% - в количественном. В этом году застройщики смогли продать на 30-50% меньше квадратных метров, чем в третьем квартале прошлого года, приводит данные издание.

Лазутин обратил внимание, что падение продаж новых квартир сразу по нескольким показателям отмечается, несмотря на многочисленные меры поддержки строительной отрасли: льготную и субсидированную ипотеку, а также специальные акции застройщиков с ипотекой за 0,1%, ипотекой за 1 рубль и другими.

«Некоторые застройщики сейчас предлагают рекордные скидки до 30%. Но стоит понимать, что даже такие незапланированные акции застройщик должен чем-то оправдывать в своей финмодели, поэтому они не могут быть бесконечными», — отмечает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

По его оценке, парад скидок и акций продлится до конца года.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что по итогам текущего года может быть введено в эксплуатацию 93-95 млн квадратных метров жилого фонда, что станет новым рекордом по строительству жилых домов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

