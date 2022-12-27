Эксперты назвали плюсы и минусы покупки недвижимости за рубежом

По словам риелторов, приобретается такая недвижимость либо с целью получения гражданства или вида на жительство, либо для инвестиций. В список наиболее востребованных в этом плане стран входят также Таиланд, Кипр, Гренада, Бали, Катар и Египет,

Основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина заявила, что гражданство в Турции можно получить за инвестиции от 400 тысяч долларов, а в ОАЭ рассчитывать на получение резидентской визы (аналог ВНЖ) можно при вложении от 205 тысяч долларов.

Коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова отметила, что самую высокую доходность, до 10% годовых, обеспечивает арендная недвижимость Дубая, период окупаемости квартиры при сдаче в аренду составляет 16 лет. По её словам,на курортах Таиланда апартаменты или отельные номера могут доход около 6% годовых, столько же - в Стамбуле.

Эксперты советуют, при заключении сделки проверить репутацию риелтора и застройщика, а также запросить лицензию, узнать о дополнительных расходах и налогах, стоимости обслуживания. Одно из наиболее важных требований, которые власти разных стран предъявляют к инвесторам - законность уплачиваемых денег, поэтому следует быть готовым подтвердить документально происхождение имеющихся у покупателя средств.

Ранее директор девелоперской компании Kerzner International Филипп Зубер заявил, что чаще всего недвижимость в Дубае покупают россияне, европейцы, финансисты из Азии и индийцы, сообщает RT.

