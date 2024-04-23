Эксперт спрогнозировал рост цен на аренду жилья в мае

Одной из причин роста ставок по аренде эксперт назвал высокие ставки по ипотеке. В связи с этим многие потенциальные покупатели откладывают приобретение жилья, объяснил Ракута.

По его мнению, цены на аренду продолжат расти до снижения ключевой ставки с уровня в 16%. По итогам 2024 года стоимость найма жилья увеличится на 10-15%, приводит мнение ипотечного брокера «Газета.Ru».

В России 3 апреля вступил в силу закон, меняющий правила сдачи недвижимости в аренду посуточно. Помимо прочего, обязательным пунктом стало наличие в квартире собственных счетчиков электричества, воды и газа, напоминает «Радиоточка НСН».

