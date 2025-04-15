Россиянам посоветовали открыть вклад вместо покупки квартиры

Эксперт отметил, что квартира стоимостью в 10 млн рублей обычно сдается за 60 тысяч в месяц, а такая же сумма на вкладе может приносить 2 млн дохода ежегодно. По его словам, разница между арендной платой и выгодой от процентов принесет прибыль в размере 100 тысяч рублей ежемесячно.

Бахтин добавил, что такая схема работает только при высоких ставках по вкладам — они должны составлять не менее 16%. Стратег также подчеркнул, что цена на аренду постоянно растут, поэтому скоро его советы могут потерять актуальность.

Ранее Министерство строительства определило стоимость квадратного метра в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

