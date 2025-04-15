Россиянам посоветовали открыть вклад вместо покупки квартиры
Покупать квартиры прямо сейчас невыгодно, лучше положить деньги в банк и жить в съемном жилье, заявил инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин в разговоре с «Газетой.Ru».
Эксперт отметил, что квартира стоимостью в 10 млн рублей обычно сдается за 60 тысяч в месяц, а такая же сумма на вкладе может приносить 2 млн дохода ежегодно. По его словам, разница между арендной платой и выгодой от процентов принесет прибыль в размере 100 тысяч рублей ежемесячно.
Бахтин добавил, что такая схема работает только при высоких ставках по вкладам — они должны составлять не менее 16%. Стратег также подчеркнул, что цена на аренду постоянно растут, поэтому скоро его советы могут потерять актуальность.
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