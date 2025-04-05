Жители шести домов в Новогирееве переехали в новые квартиры по реновации
Жители шести старых домов в столичном районе Новогиреево переехали в новые квартиры по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
После окончания расселения старые дома будут демонтированы, а на их месте построят новостройки по реновации. Процесс переселения в Новогирееве начался в 2023 году, когда под заселение передали новостройку по реновации на Свободном проспекте.
«На сегодня количество таких жилых комплексов достигло трех. Жители шести старых домов уже отпраздновали новоселье в квартирах по программе реновации, еще двух – переселяются. Всего в Новогиреево предстоит расселить 72 дома, новое жилье получат около 16 тысяч москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Придомовая территория новых домов по реновации приводится в порядок – его озеленяют и благоустраивают. Специалисты устанавливают детские и спортивные площадки, а также объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе столицы.
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