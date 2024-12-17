Эксперт: Программа реновации помогает формировать комфортную жилую среду

В рамках программы реновации ветхого жилья на первых этажах новых домов открылись около 700 предприятий. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



По его словам, в новостройках открываются медицинские и детские центры, аптеки, кафе и магазины. Для их размещения первые этажи домов проектируются как нежилые.



Собянин добавил, что под заселение уже переданы 324 жилых комплекса с более чем 1 400 нежилыми помещениями.



Градоначальник отметил, что чаще всего в новых домах открываются торговые объекты (свыше 250). По программе реновации уже было создано примерно 9 500 рабочих мест, планируется, что их количество превысит 200 000.



Как заявила гендиректор архитектурного бюро Юлия Зубарик, сегодня малое и среднее предпринимательство составляет основу экономики столицы, а в секторе услуг создается большинство рабочих мест. Это значит, что московские власти должны сохранять курс на создание удобных условий для малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере услуг. Она также добавила, что Москва располагает наиболее разнообразным и обширным инструментом поддержки развития МСП.



Зубарик также подчеркнула, что программа реновации — во многом инструмент создания комфортной жилой среды и перезапуска развития территорий. Теперь жители смогут получать все необходимые услуги в шаговой доступности, чего нельзя было сказать о большинстве старых домов.



«Так, например, в рамках Программы реновации в 324 новых жилах комплексах появилось более 1400 коммерческих помещений, в которых удалось создать около 9500 новых рабочих мест. По этой причине Программу реновации следует рассматривать не просто как инструмент по переселению жителей из старых домов в новые, а скорее, как инструмент перезапуска развития территории, создания комфортной жилой среды» - отметила Юлия Зубарик.



Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о формировании стартовых площадок в рамках программы реновации ветхого жилья.



«С начала 2024 года город образовал 44 стартовые площадки на месте предусмотренных к сносу домов. На них построят жилье и сопутствующую инфраструктуру по программе реновации. Так, здесь возведут новостройки общей площадью почти 625 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить жилье ориентировочно 22 тысячам москвичей. Всего в настоящий момент в городе образованы 653 стартовые площадки», — отметил вице-мэр.

