Эксперт: Новый небоскреб «Москва-сити» идеально впишется в архитектурный облик района

Согласовано архитектурно-градостроительное решение нового небоскреба в «Москва-Сити», заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Небоскреб станет ярким дополнением сложившейся в деловом центре застройки благодаря плавной бионической форме, лишенной углов и резких линий, состоящей из множества стеклянных граней. Поверхность юго-восточной стороны башни будет образована из модульных витражных конструкций размером около 2,15 на 4,2 метра, формирующих волнистый изгиб, а северо-западный фасад планируется сделать плоским. Благодаря обтекаемой оболочке небоскреб также будет устойчив к ветровым нагрузкам.

Независимый экономист Андрей Бархота заявил, что проект нового небоскреба идеально вписывается в архитектурный облик Пресненской набережной и башен «Москва-сити».

«Благодаря удачному расположению и оригинальному исполнению в ракурсе форм и озелененной крыши, он станет одним из знаковых мест столицы, центром делового и туристического притяжения. Кроме того, появление такого крупного объекта станет стимулом к созданию новых рабочих места, развитию инвестиционной активности и запуску новых девелоперских проектов», - отметил он.

Также вместе с реализацией проекта в деловом районе появятся подземный паркинг на 456 машино-мест, кафе и рестораны с выходами на террасы.

