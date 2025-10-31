Эксперт: Новый небоскреб «Москва-сити» идеально впишется в архитектурный облик района
Согласовано архитектурно-градостроительное решение нового небоскреба в «Москва-Сити», заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Небоскреб станет ярким дополнением сложившейся в деловом центре застройки благодаря плавной бионической форме, лишенной углов и резких линий, состоящей из множества стеклянных граней. Поверхность юго-восточной стороны башни будет образована из модульных витражных конструкций размером около 2,15 на 4,2 метра, формирующих волнистый изгиб, а северо-западный фасад планируется сделать плоским. Благодаря обтекаемой оболочке небоскреб также будет устойчив к ветровым нагрузкам.
Независимый экономист Андрей Бархота заявил, что проект нового небоскреба идеально вписывается в архитектурный облик Пресненской набережной и башен «Москва-сити».
«Благодаря удачному расположению и оригинальному исполнению в ракурсе форм и озелененной крыши, он станет одним из знаковых мест столицы, центром делового и туристического притяжения. Кроме того, появление такого крупного объекта станет стимулом к созданию новых рабочих места, развитию инвестиционной активности и запуску новых девелоперских проектов», - отметил он.
Также вместе с реализацией проекта в деловом районе появятся подземный паркинг на 456 машино-мест, кафе и рестораны с выходами на террасы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Осилит, раз взялся!» Тарантино впервые за 30 лет сыграет в кино
- Ая из «Города 312» вернулась на сцену после долгой реабилитации
- Концерт Icegergert в Петербурге отменен после скандала на афтепати
- Ограничения входа в Telegram и WhatsApp связали с «учениями» Роскомнадзора
- Трамп намекнул на скорое возобновление ядерных испытаний в США
- Москва предупредила Токио об ответных мерах из-за американских ракет в Японии
- Главы Nvidia, Samsung и Hyundai оплатили счета всех гостей корейского ресторана
- Криминалист объяснил, зачем ангарский маньяк заявил о новых жертвах
- Россия ответила на санкции ЕС очередным расширением «стоп-листа»
- Помидоры возглавили рейтинг самых подорожавших овощей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru