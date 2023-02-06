Эксперт назвал основной ресурс развития столичной инфраструктуры

Реорганизация промзон и их нагрузка актуальными задачами дает возможность улучшить Москву и помочь ее жителям в удовлетворении повседневных потребностей. Об этом заявил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Он отметил, что с появлением новых районов столицы промзоны постепенно становились брошенными и неиспользуемыми территориями. Сегодня их реорганизация — основной ресурс развития центральной и срединной частей Москвы.

Михайленко добавил, что их бесспорный плюс — удачное расположение, благодаря чему на их месте возможно организовать удобные транспортные узлы.

Суть программы реорганизации, считает эксперт, – переосмысление промзон и их превращение из заброшенных площадок в освоенные жилые районы. Он добавил, что такая работа ведется с 1995 года, общая площадь порядка 190 реорганизуемых участков составляет почти 2400 га, а почти 25% московских жилых новостроек возводится на этих территориях. Он также подчеркнул, что к программе планируется подключить 82 территории суммарной площадью 1200 га.

