Экономист предрек резкий рост спроса на IT-ипотеку к 2030 году

Он напомнил, что летом 2024 года планируется отмена программы льготной ипотеки. При этом нуждающиеся в недвижимости молодые специалисты продолжат брать жилищные займы, отметил эксперт.

«Большинство уехавших специалистов со временем вернутся, но тут проблема еще и в том, чтобы в их сознании нормализовалась геополитическая обстановка», - считает Лобода.

По его мнению, IT-ипотека позволит увеличить производительность труда и зарплаты в инновационных отраслях, включая разработку программных продуктов и блокчейн-вычисления, пишет «Газета.Ru».

Министерство финансов России 1 апреля согласовало увеличение лимита по IТ-ипотеке до 700 миллиардов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

