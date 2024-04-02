Экономист предрек резкий рост спроса на IT-ипотеку к 2030 году

В ближайшие годы спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза, считает экономист Андрей Лобода.

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Он напомнил, что летом 2024 года планируется отмена программы льготной ипотеки. При этом нуждающиеся в недвижимости молодые специалисты продолжат брать жилищные займы, отметил эксперт.

«Большинство уехавших специалистов со временем вернутся, но тут проблема еще и в том, чтобы в их сознании нормализовалась геополитическая обстановка», - считает Лобода.

По его мнению, IT-ипотека позволит увеличить производительность труда и зарплаты в инновационных отраслях, включая разработку программных продуктов и блокчейн-вычисления, пишет «Газета.Ru».

Министерство финансов России 1 апреля согласовало увеличение лимита по IТ-ипотеке до 700 миллиардов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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