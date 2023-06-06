Два жилых корпуса построили по программе реновации в Зеленограде
Два жилых корпуса сданы в эксплуатацию в рамках программы реновации по адресу: Солнечная аллея, корпус 935 (ЗелАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что первые этажи двух одиннадцатиэтажных жилых домов с подземным паркингом, построенных по индивидуальному проекту, облицованы темно-серой клинкерной плиткой, а входные группы украшены витражами. Кроме того, на фасадах разместились металлические корзины для кондиционеров.
Из 180 предусмотренных проектом квартир (37 однокомнатных, 116 двухкомнатных и 27 трехкомнатных) три приспособлены для маломобильных москвичей. В них расширены дверные проемы и коридоры, а также установлена специальная сантехника. Грамотно продумана планировка светлых и просторных квартир с улучшенной отделкой — в соответствиями с современными принципами зонирования. Во всех квартирах широкие прихожие и коридоры, а также большие санузлы и кухни.
В вестибюле жилой части находятся комната для хранения велосипедов и колясок, кладовая для инвентаря и почтовые ящики. Грузопассажирские лифты снабжены тактильными и визуальными средствами информации.
Для удобства жильцов вход в корпуса, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.
Загрутдинов добавил, что новые квартиры в Зеленограде получат жильцы 34 сносимых домов, а для строительства новых зданий подобраны девять площадок.
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