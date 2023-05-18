Два жилых корпуса по программе реновации появятся в ЮЗАО в 2024 году

Возведение двух новых корпусов в рамках программы реновации началось в районе Обручевский (ЮЗАО) по адресу: улица Гарибальди, з/у 26. Сейчас работы находятся на стадии подготовительного периода. Ожидается, что дома будут сданы в следующем году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Корпуса будут построены по индивидуальному проекту, которым также предусмотрен подземный паркинг. Отделку фасада выполнят при помощи керамогранитных панелей, на них разместят металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Из 300 предусмотренных проектом квартир (45 однокомнатных, 213 двухкомнатных, 42 трехкомнатных) три приспособят для маломобильных москвичей. В них будет увеличена ширина дверных проемов и коридоров, а также установят специальную сантехнику. Во всех квартирах строители выполнят готовую улучшенную отделку, полностью соответствующую столичным стандартам реновации.

В вестибюле жилой части будут находиться комната для хранения велосипедов и колясок, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики. Грузопассажирские лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Для удобства жильцов вход в корпуса, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.

