Два жилых корпуса по программе реновации появятся в Коптево в 2023 году
Два жилых корпуса в районе Коптево для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в этом году, уже идет возведение надземной части здания. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что это будет комплекс из двух корпусов, один из которых запроектирован трехсекционным, а другой будет состоять из одной секции. Так, новостройка располагается по адресу 3-й Новомихалковский проезд, владение 8, корпус 1.
Здание будет представлять собой монолитную конструкцию с вентилируемыми фасадами. Всего предусмотрено 259 квартир, которые будут начинаться со второго этажа. Первые этажи будут оборудованы под общественные помещения, в частности, магазины, кафе и салоны красоты.
Кроме того, придомовую территорию благоустроят. Во дворе новостройки сделают детскую площадку, также будут установлены тренажеры и турники. При этом предполагается подземная одноуровневая автостоянка, которая будет разделена на две части.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru