Два новых жилых комплекса по реновации появятся в Бескудниковском районе Москвы
В столице согласованы проекты новых многоквартирных домов, которые возведут в рамках реализации программы реновации в Бескудниковском районе. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Жилые дома планируют построить на соседних участках общей площадью свыше трех гектаров. В них запроектировано 985 комфортных квартир, в том числе – для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья», – уточнил Щербаков.
По его словам, на первых этажах зданий разместятся помещения, в которых откроются магазины, пункты выдачи заказов и сервисные службы. Новостройки появятся на месте пяти расселенных по программе реновации домов.
Один из будущих домов будет состоять из двух корпусов – на две и девять секций. Другой спроектирован в виде двух отдельно стоящих корпусов – односекционного и пятисекционного.
Территорию вокруг домов благоустроят, разобьют газоны, обустроят зоны для отдыха, установят детские и спортивные площадки.
Новостройки станут частью уже сложившейся городской среды Бескудниковского района. Рядом с ними находятся станция метро «Селигерская», парк им. Святослава Федорова, а также детские сады, школы и поликлиники.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что новые дома по программе реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.
