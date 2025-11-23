Два новых жилых комплекса по реновации появятся в Бескудниковском районе Москвы

В столице согласованы проекты новых многоквартирных домов, которые возведут в рамках реализации программы реновации в Бескудниковском районе. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«Жилые дома планируют построить на соседних участках общей площадью свыше трех гектаров. В них запроектировано 985 комфортных квартир, в том числе – для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья», – уточнил Щербаков.



По его словам, на первых этажах зданий разместятся помещения, в которых откроются магазины, пункты выдачи заказов и сервисные службы. Новостройки появятся на месте пяти расселенных по программе реновации домов.



Один из будущих домов будет состоять из двух корпусов – на две и девять секций. Другой спроектирован в виде двух отдельно стоящих корпусов – односекционного и пятисекционного.



Территорию вокруг домов благоустроят, разобьют газоны, обустроят зоны для отдыха, установят детские и спортивные площадки.



Новостройки станут частью уже сложившейся городской среды Бескудниковского района. Рядом с ними находятся станция метро «Селигерская», парк им. Святослава Федорова, а также детские сады, школы и поликлиники.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что новые дома по программе реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

