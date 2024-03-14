Два корпуса по реновации введут в 2025 году в городе Московский
В городе Московский построят два многоквартирных жилых корпуса в рамках программы по реновации, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций второго этажа зданий», - уточнил глава департамента.
Из 498 квартир пять оборудуют для маломобильных жильцов с увеличением дверных проемов и коридоров, а также специальной сантехникой. Жилые корпуса оснастят системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией, а также круглосуточным видеонаблюдением.
Для удобства маломобильных граждан, а также родителей с колясками вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Рядом с корпусами установят детские и спортивные площадки, отдельно от них зону для тихого отдыха.
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