Два корпуса по реновации введут в 2025 году в городе Московский

«В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций второго этажа зданий», - уточнил глава департамента.

Из 498 квартир пять оборудуют для маломобильных жильцов с увеличением дверных проемов и коридоров, а также специальной сантехникой. Жилые корпуса оснастят системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией, а также круглосуточным видеонаблюдением.

Для удобства маломобильных граждан, а также родителей с колясками вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Рядом с корпусами установят детские и спортивные площадки, отдельно от них зону для тихого отдыха.

