Донстрой запустил IT-ипотеку от 0,1% годовых

Компания Донстрой совместно с банком ВТБ запустила специальную программу субсидированной ипотеки для IT-специалистов со ставкой от 0,1% до 1,8% годовых на весь срок кредитования.

Больше всего квартир с террасами в Москве продается в проектах Донстрой

Сотрудники IT-компаний могут приобрести квартиры на максимально выгодных условиях во всех строящихся проектах девелопера: «Сердце Столицы», «Остров», «Событие», «Символ» и клубном доме премиум-класса «Река».

Новая программа предлагает клиентам пять вариантов кредитования с различным размером первоначального взноса. Минимальный - всего 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма займа - до 18 млн руб. Электронная регистрация сделки позволит снизить ставку на 0,3 п.п. Для оформления кредита по минимальной ставке 0,1% годовых клиенту нужно внести половину стоимости квартиры и провести в банке ипотечную онлайн-сделку.

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ФОТО: пресс-служба Донстрой
ТЕГИ:ИпотекаНСН-Недвижимость
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