Донстрой запустил IT-ипотеку от 0,1% годовых
Компания Донстрой совместно с банком ВТБ запустила специальную программу субсидированной ипотеки для IT-специалистов со ставкой от 0,1% до 1,8% годовых на весь срок кредитования.
Сотрудники IT-компаний могут приобрести квартиры на максимально выгодных условиях во всех строящихся проектах девелопера: «Сердце Столицы», «Остров», «Событие», «Символ» и клубном доме премиум-класса «Река».
Новая программа предлагает клиентам пять вариантов кредитования с различным размером первоначального взноса. Минимальный - всего 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма займа - до 18 млн руб. Электронная регистрация сделки позволит снизить ставку на 0,3 п.п. Для оформления кредита по минимальной ставке 0,1% годовых клиенту нужно внести половину стоимости квартиры и провести в банке ипотечную онлайн-сделку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- Четырехкратный чемпион РФ задержан в Петербурге после драки
- Лукашенко заявил, что осужденную в Белоруссии Сапегу могут передать в РФ
- Евросоюз ввёл санкции против Пескова, Навки и Кабаевой
- Лукашенко сообщил о конфликте Зеленского с военными
- Путин поручил кабмину подготовить проекты указов по борьбе с лесными пожарами
- Минфин подготовил проект по борьбе с мошенничеством с платёжными картами
- Лукашенко уверен, что Россия не хочет захватывать Украину
- Аксёнов предупредил, что Россия ответит Украине на ракетные удары по Крыму
- ООН: 323 млн человек могут оказаться на грани голода из-за ситуации на Украине
- Путин заявил, что Россия будет развивать отношения со странами Африки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru