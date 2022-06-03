Донстрой запустил IT-ипотеку от 0,1% годовых

Сотрудники IT-компаний могут приобрести квартиры на максимально выгодных условиях во всех строящихся проектах девелопера: «Сердце Столицы», «Остров», «Событие», «Символ» и клубном доме премиум-класса «Река».

Новая программа предлагает клиентам пять вариантов кредитования с различным размером первоначального взноса. Минимальный - всего 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма займа - до 18 млн руб. Электронная регистрация сделки позволит снизить ставку на 0,3 п.п. Для оформления кредита по минимальной ставке 0,1% годовых клиенту нужно внести половину стоимости квартиры и провести в банке ипотечную онлайн-сделку.

