«Донстрой» возглавил топ девелоперов по объёму продаж в трех сегментах в Москве

Топ лучших девелоперов и проектов по объёму продаж в классах «бизнес», «премиум» и «элит» за I полугодие 2025 г. в границах «старой» Москвы составили аналитики компании Nikoliers.

Они также сравнили изменения структуры лидеров по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом эксперты не учитывали сделки с юридическими лицами, оптовые сделки и уступки по договорам долевого участия.

Лидером во всех сегментах оказалась компания «Донстрой».

В бизнес-классе девелопер реализовал 90,6 тыс. кв. м. Данный объём сформирован за счёт корпусов в проектах «Остров» в Мнёвниковской пойме, «Событие» в Раменках и «Символ» в Лефортове. По данным аналитиков, «Донстрой» также занимал лидирующую позицию по объёму продаж в бизнес-классе в I полугодии 2024 г. Таким образом, динамика стремительного развития компании сохранилась.

В премиум-сегменте «Донстрой» также сохранил лидирующую позицию с I полугодия 2024 г. В этом году компания за указанный срок продала 15,9 тыс. кв. м, большая часть которых пришлась на проект «Остров» — 9,9 тыс. кв. м. 4,9 тыс. кв. м было реализовано в клубных домах «Река» в Раменках.

В классе «элит» девелопер возглавил рейтинг с показателем в 7,8 тыс. кв. м. Этот объём сформирован за счёт проектов «Дом XXII» в Хамовниках (4 тыс. кв. м) и «Татарская 35» в Замоскворечье (3,8 тыс. кв. м), занявших 2-е и 3-е места соответственно в топе наиболее продаваемых проектов в указанном классе.

