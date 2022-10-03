Донстрой вошел в число лидеров среди застройщиков РФ по соблюдению сроков ввода жилья

При оценке объемов строительства платформа ЕРЗ учитывает общие площади жилых помещений в проектах, имеющих опубликованные проектные декларации. На сегодня Донстрой возводит 1,18 млн кв. м жилья в шести проектах от комфорт- до премиум-класса.

Флагман компании — масштабный проект «Остров» в Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы. Сейчас там возводятся одновременно шесть кварталов почти на шесть тысяч квартир.

В жилом комплексе бизнес-класса «Символ» в районе Лефортово на юго-востоке столицы строятся четыре квартала на 5 731 квартиру. Сразу три проекта Донстрой реализует в рамках комплексного освоения территории в Раменках на западе города. Там возводятся два дома второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Огни» на 1 089 квартир, четыре квартала небоскребов бизнес-класса «Событие» почти на три тысячи квартир, а также второй клубный дом премиум-класса «Река» на 154 квартиры.

На Шелепихинской набережной Донстрой завершает масштабный жилой комплекс бизнес-класса «Сердце Столицы». Сейчас здесь строятся два последних дома на 1 740 квартир.

