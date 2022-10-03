Донстрой вошел в число лидеров среди застройщиков РФ по соблюдению сроков ввода жилья
Донстрой получил самую высокую оценку по соблюдению декларируемых сроков ввода жилья по данным ежемесячного отчета Единого ресурса застройщиков. Все проекты компании строятся и вводятся в эксплуатацию в графике.
Донстрой также занял второе место среди девелоперов Москвы по объему проектов в стадии строительства. В целом по России он оказался на шестой строчке среди 2 449 застройщиков, которые принимают участие в рейтинге.
При оценке объемов строительства платформа ЕРЗ учитывает общие площади жилых помещений в проектах, имеющих опубликованные проектные декларации. На сегодня Донстрой возводит 1,18 млн кв. м жилья в шести проектах от комфорт- до премиум-класса.
Флагман компании — масштабный проект «Остров» в Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы. Сейчас там возводятся одновременно шесть кварталов почти на шесть тысяч квартир.
В жилом комплексе бизнес-класса «Символ» в районе Лефортово на юго-востоке столицы строятся четыре квартала на 5 731 квартиру. Сразу три проекта Донстрой реализует в рамках комплексного освоения территории в Раменках на западе города. Там возводятся два дома второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Огни» на 1 089 квартир, четыре квартала небоскребов бизнес-класса «Событие» почти на три тысячи квартир, а также второй клубный дом премиум-класса «Река» на 154 квартиры.
На Шелепихинской набережной Донстрой завершает масштабный жилой комплекс бизнес-класса «Сердце Столицы». Сейчас здесь строятся два последних дома на 1 740 квартир.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+24 158 / сут.
Умерли
388 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+35 294 / сут.
- В МИД Германии заявили, что серьезно воспринимают слова Путина о «всех средствах защиты»
- США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины
- Депутат Госдумы: Принятие Украины в НАТО противоречит планам альянса
- Bloomberg: морские поставки российской нефти в Европу резко упали
- Эксперимент с электронными правами стартовал во Владимирской области
- Срок годности вакцины «Спутник V» увеличили до полутора лет
- В Липецкой области за восемь месяцев 2022 года построили 3952 квартиры
- Эсеры предложили единовременно выплачивать мобилизованным полмиллиона рублей
- СМИ: венгерская компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа
- Минобороны показало видео прибытия в ЛНР мобилизованных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru