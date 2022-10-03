Донстрой вошел в число лидеров среди застройщиков РФ по соблюдению сроков ввода жилья

Донстрой получил самую высокую оценку по соблюдению декларируемых сроков ввода жилья по данным ежемесячного отчета Единого ресурса застройщиков. Все проекты компании строятся и вводятся в эксплуатацию в графике.

Донстрой также занял второе место среди девелоперов Москвы по объему проектов в стадии строительства. В целом по России он оказался на шестой строчке среди 2 449 застройщиков, которые принимают участие в рейтинге.

Почти каждая вторая сделка в Раменках проходит в проектах Донстрой

При оценке объемов строительства платформа ЕРЗ учитывает общие площади жилых помещений в проектах, имеющих опубликованные проектные декларации. На сегодня Донстрой возводит 1,18 млн кв. м жилья в шести проектах от комфорт- до премиум-класса.

Флагман компании — масштабный проект «Остров» в Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы. Сейчас там возводятся одновременно шесть кварталов почти на шесть тысяч квартир.

В жилом комплексе бизнес-класса «Символ» в районе Лефортово на юго-востоке столицы строятся четыре квартала на 5 731 квартиру. Сразу три проекта Донстрой реализует в рамках комплексного освоения территории в Раменках на западе города. Там возводятся два дома второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Огни» на 1 089 квартир, четыре квартала небоскребов бизнес-класса «Событие» почти на три тысячи квартир, а также второй клубный дом премиум-класса «Река» на 154 квартиры.

На Шелепихинской набережной Донстрой завершает масштабный жилой комплекс бизнес-класса «Сердце Столицы». Сейчас здесь строятся два последних дома на 1 740 квартир.

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ФОТО: пресс-служба Донстрой. Жилой комплекс "Остров"
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