«Донстрой» установит в своих домах противовирусные системы

Компания «Донстрой» приняла решение оснастить входные группы своих жилых домов инновационными противовирусными системами.

В первую очередь системы будут установлены в 42 входных группах, общее количество квартир в которых превышает 8,5 тысяч. Прогнозируемая проходимость в данных жилых комплексах, учитывающая жителей, гостей и курьеров составит порядка 27 тысяч человек в день. Также протививирусные системы будут установлены при входах в офисы продаж компании.

Бесконтактные автоматические системы предназначены для быстрой и полной дезинфекции одежды и обуви всех желающих мелко диспенсерным туманом антисептического средства. Они состоят из дезинфицирующей стойки, бесконтактного диспенсера для обработки рук и бесконтактного термометра. На своих объектах в качестве дезинфицирующей жидкости компания «Донстрой» выбрала Sterilox, который имеет сертификацию от COVID-19.

Жидкий дезинфектор был разработан учеными РФ и ОАЭ, сертифицирован в США, Евросоюзе, ОАЭ, Великобритании и РФ. Средство копирует принципы работы иммунной системы человека и является одним из самых сильных природных дезинфекторов. На сегодняшний день данный препарат активно используется в Dubai Mall, Dubai Police, российских государственных учреждениях.

