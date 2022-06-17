Донстрой представил Бауманскую школу жителям «Символа»

По её словам, так в «Символе» появилась сильнейшая в стране школа технического профиля. Она станет одним из самых больших образовательных учреждений в районе Лефортово. Общая площадь школы на 1 225 мест составит более 16 700 кв. м.В здании предусмотрены информационный центр с библиотекой и медиатекой, IT- полигон, цифровая лаборатория и инструментальные мастерские. В кабинетах естественных наук будут оборудованы специальные зоны практикума и лаборантские. В спортивный блок войдут несколько залов разного назначения с душевыми и раздевалками. На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, а по периметру школы — беговые дорожки. Проект школы от архитектурной мастерской ATRIUM в 2021 г. получил престижную архитектурную премию Москвы за «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры».Таким образом в проекте «Символ» формируется уникальная образовательная среда. Как заявил директор ГБОУ «Бауманская инженерная школа №1580 Сергей Граськин: «Наша школа — “младший брат” МГТУ им. Баумана. В своей работе с детьми мы руководствуемся принципом наставничества: с нашими учениками работают профессора, бакалаврыи магистры Бауманки. Мы выстраиваем цепочку “школа-ВУЗ-предприятие”, чтобы школьники приобретали не только знания, но и практические навыки».Ежегодно из стен школы выходит более 460 выпускников, 70% из них набирают более 250 баллов за три государственных экзамена, что позволяет им гарантированно поступать на бюджетные места лучших вузов России, в том числе в МГТУ им. Баумана.