Донстрой представил Бауманскую школу жителям «Символа»
На территории жилого комплекса «Символ» компания Донстрой построит и передаст городу в 2023 году здание «Бауманской инженерной школы № 1580». 16 июня девелопер совместно с представителями МГТУ им. Н.Э. Баумана провел онлайн-день открытых дверей в учебном заведении для жителей проекта. Родителям и будущим ученикам рассказали об инфраструктурном наполнении школы, ее образовательных возможностях и перспективах выпускников. Онлайн-конференцию посмотрели 1400 человек.
«Когда Донстрой начинал работу по проекту «Символ», мы понимали, что даем новую жизнь огромной территории. Поэтому продумывая социальную инфраструктуру, мы изначально настраивались на прорывные решения, которые помогут создать действительно уникальное место для жизни и развития человеческого потенциала», — подчеркнула Алена Дерябина, генеральный директор компании Донстрой.
По её словам, так в «Символе» появилась сильнейшая в стране школа технического профиля. Она станет одним из самых больших образовательных учреждений в районе Лефортово. Общая площадь школы на 1 225 мест составит более 16 700 кв. м.
В здании предусмотрены информационный центр с библиотекой и медиатекой, IT- полигон, цифровая лаборатория и инструментальные мастерские. В кабинетах естественных наук будут оборудованы специальные зоны практикума и лаборантские. В спортивный блок войдут несколько залов разного назначения с душевыми и раздевалками. На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, а по периметру школы — беговые дорожки. Проект школы от архитектурной мастерской ATRIUM в 2021 г. получил престижную архитектурную премию Москвы за «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры».
Таким образом в проекте «Символ» формируется уникальная образовательная среда. Как заявил директор ГБОУ «Бауманская инженерная школа №1580 Сергей Граськин: «Наша школа — “младший брат” МГТУ им. Баумана. В своей работе с детьми мы руководствуемся принципом наставничества: с нашими учениками работают профессора, бакалавры
и магистры Бауманки. Мы выстраиваем цепочку “школа-ВУЗ-предприятие”, чтобы школьники приобретали не только знания, но и практические навыки».
Ежегодно из стен школы выходит более 460 выпускников, 70% из них набирают более 250 баллов за три государственных экзамена, что позволяет им гарантированно поступать на бюджетные места лучших вузов России, в том числе в МГТУ им. Баумана.
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