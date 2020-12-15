«Донстрой» построит масштабный жилой комплекс в Мневниковской пойме

«Донстрой» построит в южной части Мневниковской поймы жилой комплекс площадью около 1,4 миллиона квадратных метров на 40 гектарах земли. Об этом сообщает газета «Ведомости» отмечая, что строительство комплекса под названием «Остров» может начаться уже в 2021 году.

Известно, что там планируется возвести 1,4 миллиона «квадратов» недвижимости, из которых 700 тысяч квадратных метров отведут под жилье, остальные площади займут коммерческие объекты и инфраструктура. Источник подчеркивает, что инвестиции в проект оцениваются в 120-140 миллиардов рублей.

Издание уточняет, что «Остров» будет одним из крупнейших проектов в портфеле девелопера. Масштабнее только комплекс «Символ» на территории «Серпа и Молота», его площадь – почти 1,8 миллиона квадратных метров.

Добавим, «Донстрой» - компания, специализирующаяся на строительстве премиального жилья и жилых проектов бизнес-класса. Портфель компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.