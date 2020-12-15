«Донстрой» построит масштабный жилой комплекс в Мневниковской пойме
«Донстрой» построит в южной части Мневниковской поймы жилой комплекс площадью около 1,4 миллиона квадратных метров на 40 гектарах земли. Об этом сообщает газета «Ведомости» отмечая, что строительство комплекса под названием «Остров» может начаться уже в 2021 году.
Известно, что там планируется возвести 1,4 миллиона «квадратов» недвижимости, из которых 700 тысяч квадратных метров отведут под жилье, остальные площади займут коммерческие объекты и инфраструктура. Источник подчеркивает, что инвестиции в проект оцениваются в 120-140 миллиардов рублей.
Издание уточняет, что «Остров» будет одним из крупнейших проектов в портфеле девелопера. Масштабнее только комплекс «Символ» на территории «Серпа и Молота», его площадь – почти 1,8 миллиона квадратных метров.
Добавим, «Донстрой» - компания, специализирующаяся на строительстве премиального жилья и жилых проектов бизнес-класса. Портфель компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
К слову, ранее стало известно, что компания «Донстрой» приняла решение оснастить входные группы своих жилых домов инновационными противовирусными системами. В первую очередь системы будут установлены в 42 входных группах, общее количество квартир в которых превышает 8,5 тысяч. Прогнозируемая проходимость в данных жилых комплексах, учитывающая жителей, гостей и курьеров, составит около 27 тысяч человек в день. Также протививирусные системы будут установлены при входах в офисы продаж компании.
Бесконтактные автоматические системы предназначены для быстрой и полной дезинфекции одежды и обуви. На своих объектах в качестве дезинфицирующей жидкости компания «Донстрой» выбрала Sterilox, который имеет сертификацию от COVID-19.
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