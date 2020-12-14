ЖК «Символ» стал самым популярным проектом Москвы

Жилой квартал «Символ» на протяжении двух месяцев удерживает лидерство по количеству реализованных лотов среди всех новостроек Москвы. Об этом говорят данные, предоставленные аналитиками компании «Донстрой». Они отметили, что «Символ» обошел по популярности не только другие проекты бизнес-класса, но и новостройки комфорт-класса в старых границах Москвы: в октябре и ноябре в проекте было приобретено почти 500 квартир.



Отметим, что в октябре и ноябре в жилом квартале «Символ» стартовали продажи сразу в нескольких новых корпусах. Один корпус высотой в 16-17 этажей рассчитан на 414 квартир. Во втором, с высотностью секций от 3 до 21 этажа, 234 квартиры. Кроме того, в нём предусмотрен детский сад на 100 детей и 6 коммерческих помещений. Третий дом переменной этажности (6-12-13 этажей) – один из самых камерных в проекте – рассчитанный всего на 216 квартир, с расположенным на первом этаже детским садом на 100 мест. Окончание строительства новых корпусов намечено на 2023 год.



«Символ» занимает территорию площадью около 60 гектаров на границе ЦАО Москвы: отсюда менее 5 километров до Кремля, полтора километра до Садового кольца, менее километра до набережной реки Яузы и до Лефортовского парка. Концепция проекта предполагает создание полноценной городской среды. Жилые кварталы дополнены объектами социальной, спортивной и культурной инфраструктуры. Там располагаются школы, детские сады, поликлиники, десятки объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений. Масштабное озеленение займет около 40% территории проекта. Ключевой элемент проекта – это проходящий через весь район центральный городской парк «Зеленая река». Летом прошлого года был открыт первый участок «Зеленой реки». Его площадь составляет два гектара.



Напомним, «Донстрой» – это ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости.

