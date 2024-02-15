«Дом.РФ»: объемы выдачи ипотеки в России упадут до 50%

По итогам 2024 года ипотечный рынок в России может сократиться на 36-50%, пишет ТАСС со ссылкой на доклад Аналитического центра «Дом.РФ».

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Прогнозируется, что в 2024 году в России выдадут не более 1,4 миллиона кредитов на приобретение жилья. Общая их сумма составит 3,9-5 триллиона рублей.

По итогам 2023 года в РФ выдали ипотеки на 7,8 триллиона рублей. Это максимальный показатель за всю историю.

В «Дом.РФ» полагают, что значительное падение выдачи ипотеки произойдет из-за высоких ставок, ужесточения условий по льготным программам и более жесткого регулирования со стороны Центробанка.

Госдума 15 февраля одобрила в первом чтении право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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