«Дом.РФ»: объемы выдачи ипотеки в России упадут до 50%
По итогам 2024 года ипотечный рынок в России может сократиться на 36-50%, пишет ТАСС со ссылкой на доклад Аналитического центра «Дом.РФ».
Прогнозируется, что в 2024 году в России выдадут не более 1,4 миллиона кредитов на приобретение жилья. Общая их сумма составит 3,9-5 триллиона рублей.
По итогам 2023 года в РФ выдали ипотеки на 7,8 триллиона рублей. Это максимальный показатель за всю историю.
В «Дом.РФ» полагают, что значительное падение выдачи ипотеки произойдет из-за высоких ставок, ужесточения условий по льготным программам и более жесткого регулирования со стороны Центробанка.
Госдума 15 февраля одобрила в первом чтении право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов, напоминает «Радиоточка НСН».
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