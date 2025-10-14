Дома крупного девелопера в 5 регионах оснастят российскими климат-системами
Торгово-производственный холдинг «Русклимат» станет поставщиком комплексных инженерных решений, обеспечивающих комфортный микроклимат в квартирах и домах федерального девелопера DOGMA. Компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Теперь жилые проекты застройщика в пяти регионах России будут оснащаться системами отопления, кондиционирования и вентиляции производства «Русклимата».
Компания будет поставлять девелоперу радиаторы, внутрипольные и напольные конвекторы Royal Thermo, вентиляционные установки, противопожарные клапаны, а также системы холодоснабжения и кондиционирования: фанкойлы, чиллеры, сплит- и VRF-системы кондиционирования и другие технологические решения ведущих брендов AURUS, SHUFT и Ballu.
По словам президента федеральной компании DOGMA Дениса Морозова, еще на стадии проектирования в ЖК удастся интегрировать современные инженерные решения и системы одного из лидеров рынка производственного оборудования.
“Мы не только фиксируем выгодные экономические условия сотрудничества, но и получаем доступ к передовым технологиям и современному оборудованию высокого класса, что напрямую влияет на качество и ценность наших проектов», — отметил Морозов.
Все инженерное оборудование - отечественного производства, рассказал председатель Совета директоров холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко. Оно уже зарекомендовало себя на крупнейших объектах страны, в том числе на промышленных предприятиях и в вузах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диетолог Мухина призвала законодательно запретить продажу газировки до 18 лет
- Россиянам назвали причину повышения платы за вывоз мусора
- Врач Мухина перечислила главные болезни современных детей
- Основатель системы ОМС предложил заменить страховщиков Росздравнадзором
- «Итальянская забастовка»: Чем грозит россиянам брак без секса
- Трамп предложит Лукашенко снять санкции в обмен на отказ от ядерного арсенала РФ
- Трамп заявил о неприязни к некоторым европейским лидерам
- Лукашенко заявил, что «Томагавки» не решат украинский вопрос
- В Госдуме хотят запретить изъятие единственного жилья в ипотеке
- В ООН заявили, что восстановление Газы обойдется в $70 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru