Дома крупного девелопера в 5 регионах оснастят российскими климат-системами

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» станет поставщиком комплексных инженерных решений, обеспечивающих комфортный микроклимат в квартирах и домах федерального девелопера DOGMA. Компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Теперь жилые проекты застройщика в пяти регионах России будут оснащаться системами отопления, кондиционирования и вентиляции производства «Русклимата».

Компания будет поставлять девелоперу радиаторы, внутрипольные и напольные конвекторы Royal Thermo, вентиляционные установки, противопожарные клапаны, а также системы холодоснабжения и кондиционирования: фанкойлы, чиллеры, сплит- и VRF-системы кондиционирования и другие технологические решения ведущих брендов AURUS, SHUFT и Ballu.

По словам президента федеральной компании DOGMA Дениса Морозова, еще на стадии проектирования в ЖК удастся интегрировать современные инженерные решения и системы одного из лидеров рынка производственного оборудования.

“Мы не только фиксируем выгодные экономические условия сотрудничества, но и получаем доступ к передовым технологиям и современному оборудованию высокого класса, что напрямую влияет на качество и ценность наших проектов», — отметил Морозов.

Все инженерное оборудование - отечественного производства, рассказал председатель Совета директоров холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко. Оно уже зарекомендовало себя на крупнейших объектах страны, в том числе на промышленных предприятиях и в вузах.

