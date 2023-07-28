Дом по реновации введут в Лосиноостровском районе Москвы в 2024 году
Дом по программе реновации с переменной этажностью введут в эксплуатацию в Лосиноостровском районе в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что дом будет находиться на Стартовой улице, он рассчитан на 141 квартиру общей площадью 8,1 тысячи «квадратов». Новостройка будет двухсекционной с подземным паркингом на 94 места.
Так, квартиры будут начинаться со второго этажа дома. Проект также предусматривает, в частности, лифтовой холл, помещение для хранения уборочного инвентаря и зону для почтовых ящиков.
При этом прилегающую территорию благоустроят. Там разместятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. Кроме того, будут уложены газоны, разбиты цветники, а также высажены деревья и кустарники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru