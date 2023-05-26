Дом по реновации строят в районе Можайский
Строительство дома по программе реновации началось в районе Можайский, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Ведутся работы подготовительного периода, устройство шпунтового ограждения», - сказал Загрутдинов.
Дом на улице Багрицкого, 28 введут в эксплуатацию в 2024 году. Он будет состоять из четырех секций переменной этажности. В новостройке будет 274 квартир, из них 158 двухкомнатных. Планировка четырех квартир будет сделана с учетом проживания в них маломобильных жильцов.
Для удобства жильцов в подъездах будут созданы специальные места для хранения детских колясок, уборочного инвентаря. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят две детские площадки и спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых. Парковка будет размещена под землей.
Отдельное внимание будет уделено безопасности. Дом будет иметь собственную систему охраны, видеонаблюдения, пожарной сигнализацией.
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