Дом по реновации начали строить в столичном районе Коптево

Строительство нового дома в рамках программы реновации жилья началось на севере российской столицы. В составе жилого корпуса Г-образной формы будет четыре секции переменной этажности на 275 квартир с разным количеством комнат. Он появится в районе Коптево на Михалковской улице, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас в рамках реализации проекта ведётся разработка котлована и устройство шпунтового ограждения.

«Фасад монолитного здания будет оформлен керамогранитной плиткой в сочетании со сборными навесными железобетонными панелями с разными вариантами отделки. Там будут применяться плитка из кирпича и архитектурный бетон с рельефным рисунком. На них смонтируют металлические корзины под кондиционеры. Входные группы будут оформлены остеклением с витражами. На подземном уровне будет обустроена стоянка для машин», - рассказал Загрутдинов.

Первый нежилой этаж дома отдадут под заведения, необходимые в повседневной жизни. Там могут открыться магазины, точки общественного питания, салоны красоты, спортивные клубы, детские кружки и секции. В вестибюле жилой части будут обустроены колясочная, комната консьержа, технические помещения, в том числе, для уборочного инвентаря.

Новые квартиры будут предоставляться для переезда из старых пятиэтажек с уже готовой улучшенной отделкой в соответствии с утверждёнными стандартами программы реновации. В каждой секции дома будут установлены современные комфортные грузопассажирские лифты.

Окружающая территория будет благоустроена. Там поставят детскую и спортивную площадки, организуют зоны для тихого отдыха. Будут высажены деревья, кустарники, разбиты газоны.

