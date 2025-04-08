Песков: Следующие переговоры России и США пройдут по линии МИД
Следующие контакты России и США пройдут по линии МИД РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Это будет по линии министерства иностранных дел... ждите информацию от них, от наших коллег из МИДа», - заявил представитель Кремля журналистам.
Новая российско-американская встреча должна состояться 10 апреля в Стамбуле.
В конце марта представители России и США провели консультации в Эр-Рияде, напоминает «Свободная пресса». Стороны договорились о ряде шагов, в том числе подтвердили приверженность «Черноморской инициативе» и условились проработать механизм запрета ударов по российским и украинским объектам энергетики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru