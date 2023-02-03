Дом необычного цвета введут по реновации на юго-востоке Москвы

Новый жилой дом в рамках программы реновации введут в текущем году на юго-востоке российской столицы. Он расположен на Краснодарской улице в районе Люблино, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас на объекте ведутся фасадные работы, а также благоустраивается прилагающая территория. Корпус будет состоять из пяти секций разной этажности в конфигурации буквы «П». Фасады выполняют в классической бело-бежевой гамме «какао с молоком», применяется рельефная плитка «под кирпич». Обустроена подземная автомобильная стоянка.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах выполняется в соответствии со стандартами реновации, которые были утверждены постановлением правительства города. В общей сложности в доме будет 341 квартира, три из них приспособят для маломобильных граждан.

Первый этаж будет нежилым, там разместят объекты инфраструктуры, технические помещения, офисы. Локация также приспособлена под открытие магазинов, заведений общественного питания, салонов красоты, спортклубов, детских кружков. Грузопассажирские лифты в доме оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Во дворе обустроят детскую площадку. Для взрослых любителей физкультуры установят тренажеры, турники и брусья.

