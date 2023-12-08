Дом из трех корпусов по реновации в Северном Тушине введут в 2025 году

Сразу три жилых корпуса в районе Северное Тушино в рамках программы реновации введут в строй в 2025 году. Их строят на улице Героев Панфиловцев на месте четырех старых пятиэтажек. Их жителям уже предоставлены новые квартиры в том же районе, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас на месте строительства монтируется шпунтовое ограждение. Дом, состоящий из трёх корпусов, включает в общей сложности 325 квартир – от одной дои трёхкомнатных. Специально пять квартир будут приспособлены для удобства маломобильных жильцов. Квартиры будут сданы с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первые этажи отдадут под объекты инфраструктуры, технические помещения и офисы. Там можно будет открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Уже традиционно в вестибюле предусмотрены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков.

На фасадах будут установлены металлические корзины для кондиционеров. Подземная одноуровневая автостоянка будет размещена под территорией внутреннего двора. Грузопассажирские лифты последних моделей будут оснащены визуальными и тактильными средствами информации.

Корпуса оборудуют системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при возгорании, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Во дворе установят детскую игровую площадку, для взрослых - тренажеры, турники и брусья.

