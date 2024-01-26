Дольщикам проблемного ЖК «Троицк Е-39» выдали ключи от 186 квартир

Дольщикам проблемного ЖК «Троицк Е-39» передано 186 квартир, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, процесс передачи квартир продолжается.

«В настоящее время с дольщиками подписано 217 актов приемки-передачи квартир», - подчеркнул глава департамента.

Он уточнил, что для оформления акта приема-передачи квартиры требуется предоставить полный комплект документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Московского Фонда защиты прав дольщиков.

Всего в ЖК «Троицк Е-39» 336 квартир, процесс их передачи был начат в сентябре 2023 года, сразу после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Это один из старейших долгостроев столицы. Его возведение началось ещё в 2003 году, застройщик ЗАО ПСФ «НОРД» затем был признан банкротом в 2005 году. После этого, по решению мэра столицы Сергея Собянина, завершением строительства объекта занимался Московский фонд защиты прав дольщиков.

Постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2023 года полномочия и функции, связанные с завершением строительства проблемных объектов, возводимых за счет бюджетных средств, были переданы департаменту строительства города Москвы.

