Для молодых ИТ-специалистов упростят правила получения льготной ипотеки

Минцифры России предложило упростить правила получения льготной ипотеки для молодых ИТ-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Отмечается, что упрощение правил подразумевает под собой исключение требований к минимальной зарплате ИТ-специалистов в возрасте до 30 лет включительно.

Помимо этого, ведомство предлагает более чем в два раза увеличить общую сумму льготных кредитов, на которую рассчитана программа.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Минфин собирается предложить правительству ввести в России льготную ипотеку для чиновников.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:It-специалистыИпотека

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