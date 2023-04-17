Для молодых ИТ-специалистов упростят правила получения льготной ипотеки
Минцифры России предложило упростить правила получения льготной ипотеки для молодых ИТ-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Отмечается, что упрощение правил подразумевает под собой исключение требований к минимальной зарплате ИТ-специалистов в возрасте до 30 лет включительно.
Помимо этого, ведомство предлагает более чем в два раза увеличить общую сумму льготных кредитов, на которую рассчитана программа.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Минфин собирается предложить правительству ввести в России льготную ипотеку для чиновников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru